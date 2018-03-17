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Galatasaray yönetimi derbi primini 20'şer bin euro olarak belirledi

Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

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Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan ‘özel prim vermeme’ kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

Habertürk'ün haberine göre; maçtan önce oyuncularına prim sözü vermeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, eğer 18 yıldır Kadıköy’de galip gelememe hasreti son bulursa, prim bombasını maçtan sonra soyunma odasında patlatacak. Futbolcuların Kadıköy’den zaferle ayrılmaları halinde, Futbol AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz’le belirledileri primi bizzat soyunma odasında tüm takıma açıklayacak.

Sezon başından bu yana hiçbir maça özel prim alamayan Galatasaraylı oyuncular, galip gelmeleri halinde oynadıkları süreye göre 15 ila 20’şer bin Euro arasında değişen özel prime kavuşacak.

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