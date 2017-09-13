Galatasaray yönetimi takımın yıldız futbolcularını uyardı: Kimse bizden ayrıcalık beklemesin. Takımın lideri Tudor'dur

Florya'da futbolculara yönelik olan düzeni yıkan Dursun Özbek yönetimi, gelecek benzer sorunlarla karşılaşmamak için yıldızların dikkatini çekti.

Galatasaray'da son 2 sezonda başta Wesley Sneijder olmak üzere bazı isimlere imtiyaz tanıyan idareciler geçmişten çıkarıp önlemini aldı. Teknik dirketör Igor Tudor'un geçen sezon Sneijder, Bruma ve Podolski gibi oyuncularla zaman zaman gerginlik yaşaması nedeniyle Florya'da disiplin sorunu yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar, yeni yabancılara "Kimseye ayrıcalık yok" mesajı iletti. Yöneticiler "Bu takımın lideri Tudor'dur. Ona güvenimiz tam. Herkes sadece işine odaklansın, ayrılacak beklemesin, profesyonelce hareket etsin. Dışarıya olumsuz yansıyacak hareketlerden kaçınsın. Bizim için hiçbir oyuncunun, diğerinden farkı yoktur" şeklinde uyarıda bulundu.

HERKESE EŞİT MUAMELE

Özbek yönetimi hem ödemeler hem de cezalar konusunda takımdaki herkese adaletli davranıp geçmişte çok baş ağrıtan yerli-yabancı ayrımına da son vermeyi planlıyor. Takımda kaynaşmayı artırıcı etkinliklere de devam etme kararı alan sarı kırmızılılar, oluşacak kolej havasıyla sezon sonunda ipi önde göğüslemeyi hedefliyor.

Haberturk