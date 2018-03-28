Galatasaray yönetiminden futbolculara 10 milyon euroluk ödeme

Trabzonspor maçına büyük önem veren ve şampiyonluk yolunda bu engelin de aşılmasını isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, futbolculara ödeme yaparak moral motivasyonu en üst seviyeye çıkardı.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi seçildiğinden bu yana 12 mılyon euro odeme yaptıgı futbolculara dün itibariyle 10 milyon euro daha ödeme yaparak adeta futbolcularda doping etkisi yarattı.

Haftasonu oynanacak zorlu Trabzonspor maçı öncesi futbolculara alacaklarının büyük kısmını ödeyen yönetim toplamda 22 milyon euroluk kaynak bulurken Florya'da bayram havası yaşattı ve zor bir işi de başarmış oldu.