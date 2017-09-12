Galatasaray yönetiminin gözden çıkardığı Selçuk İnan'ın gönderilmesi gündemde

Antalyaspor maçındaki performansı yoğun tepki alan Selçuk'a artık 'İnan'ç kalmadı. Yönetim, 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.9 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcuyu devre arasında ya da sezon sonunda bonservissiz şekilde göndermenin hesaplarını yapıyor.

Antalyaspor maçının ikinci yarısında oyuna giren ancak hem kötü performansı hem de Muslera'nın verdiği kaptanlık bandını takması sebebiyle yine eleştiri oklarının hedefi haline gelen Selçuk İnan için ayrılık çanları çalıyor. Yönetim, tıpkı Sneijder gibi kaptanı bedava göndermeyi planlıyor.

Selçuk'un devre arasında ya da en geç sezon sonunda Sneijder gibi alacağı ücret karşılığında bonservis bedeli almadan göndermeyi planladığı ortaya çıkan yönetimin, asıl rahatsızlığının ise Selçuk'un performansından ziyade aldığı yüksek yıllık ücret olduğu öğrenildi.

Yapılan yeni transferler sonrasında artık ilk 11'de şans bulamayan 32 yaşındaki yıldızın yıllık 2.9 milyon euro garanti ücreti, yedek kulübesi için fazla lüks bulunuyor.

ARAYA 'KUR' GİRDİ!

Selçuk'un sabit kur rahatsızlığı üzerine Dursun Özbek yönetimi, Ünal Aysal döneminde belirlenen sabit euro kurunu, güncel euroya çevirmiş, kaptanın TL bazında daha çok para kazanması sağlanmıştı. Yönetimin bu jestine karşılık, euronun artışıyla mali krizin daha derin hissedildiği dönemde Selçuk İnan'ın ücretini TL'ye çevirmemesinin de gözden çıkarılmasında etkili bir unsur olduğu ileri sürüldü.

Haberturk