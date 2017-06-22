Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı 1 milyon euro'ya bitiriyor

Bursaspor'un istediğiTrabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a son olarak G.Saray talip oldu.

Sarı-Kırmızılılar, Bordo-Mavililer'de fazla forma şansı bulamayan futbolcu için 1 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Genç oyuncu G.Saray'a ve İstanbul'a çok sıcak bakıyor. Cim-Bom, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Bruma alınmadan önce 7 milyon euro teklif etmişti. Ancak o dönem teklif geri çevrilmişti. Şimdi 1 milyon euroya bitme ihtimali var.

(Akşam)