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Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı 1 milyon euro'ya bitiriyor

Galatasaray'ın zamanında 7 milyon euro teklif ettiği Yusuf Erdoğan, şimdi 1 milyon euro'ya imza atmaya hazır.

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Bursaspor'un istediğiTrabzonsporlu Yusuf Erdoğan'a son olarak G.Saray talip oldu. 

Sarı-Kırmızılılar, Bordo-Mavililer'de fazla forma şansı bulamayan futbolcu için 1 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Genç oyuncu G.Saray'a ve İstanbul'a çok sıcak bakıyor. Cim-Bom, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Bruma alınmadan önce 7 milyon euro teklif etmişti. Ancak o dönem teklif geri çevrilmişti. Şimdi 1 milyon euroya bitme ihtimali var.

(Akşam)

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