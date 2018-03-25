Galatasaray, Yuto Nagatomo için Inter'e yaptığı teklifi 2,5 milyon Euro'ya yükseltti

Japonya Milli Takımı’nda bulunan ve “İyi ki Galatasaray’a gelmişim. Türkiye’de çok rahat ettim” açıklamalarıyla kalmak istediğinin sinyalini veren Nagatomo konusunda yönetim gaza bastı.

Devre arasında İnter’ten kiralanan, teknik direktör Fatih Terim’in de takıma uyumundan çok memnun olduğu 31 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar elini çabuk tutuyor. İtalyanlar ile bonservis pazarlığına erken başlayan Cim Bom, Dünya Kupası öncesi bu işi bitirmeyi hedefliyor. İlk olarak 2 milyon Euro’yu gözden çıkartan Galatasaray’ın rakamı 2.5 milyon Euro’ya yükselttiği öğrenildi. Yönetimin bu transferdeki en büyük kozu, Nagatomo’nun Türkiye’de kalmak istemesi.

Rusya’da boy gösterecek

Sezon sonuna doğru İnter ile anlaşmayı hedefleyen Galatasaray, Çizme ekibiyle 1 sene daha sözleşmesi kalan Nagatomo’yla da 2+1 yıllık mukavele imzalamayı planlıyor. Kariyeri boyunca 102 kez Japonya Milli Takımı formasını terleten ve son olarak önceki günkü Mali maçında da 90 dakika sahada kalan Nagatomo, Haziran’da Rusya’da başlayacak Dünya Kupası’nda ülkesiyle yer alacak.

Juan Bernat iddiası

Almanya’dan Kicker’in haberine göre Galatasaray sezon başında istediği Bayern Münih’in sol beki Juan Bernat ile hala ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu, sezonun büyük bölümünü sakatlığından dolayı kaçırırken, Bundesliga’da 7 maça çıkabildi. Alman devinin kadrosunda düşünmediği Bernat ile Atletico Madrid’in yanı sıra İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği öne sürüldü.

Asamoah İnter yolcusu

Cim Bom’un büyük aşkı Asamoah kariyerine İtalya’da devam etmeye karar verirken, en ciddi talibi ise İnter. Juventus’un henüz yeni sözleşme teklifi yapmadığı Ganalı yıldız İnter’e giderse, Nagatomo konusunda Galatasaray’ın işi kolaylaşacak. Çünkü İnter’in mevcut kadrosunda iki sol bek (Dalbert, Santon) daha bulunuyor. Nagatomo da İnter’e dönüp, yedek kalmak istemiyor.

(Fanatik)