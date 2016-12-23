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Yasin Öztekin'e Qabala'dan 13 milyon liralık teklif

Azeri menajer Gyunel Rusman, Qabala'nın Galatasaraylı Yasin Öztekin için 3.5 milyon euro (Yaklaşık 13 milyon lira) teklif edeceğini açıkladı.

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Galatasaray'da bu sezon attığı 8 golle dikkat çeken Yasin'e sürpriz bir talip çıktı. GoalBien.com'un haberine göre; ünlü Azeri menajer Gyunel Rusman, Azerbaycan'ın önemli takımlarından Qabala'nın başarılı oyuncuyu istediğini açıkladı. Rusman, Azerbaycan'ın son dönemde Avrupa'da yankı uyandıran kulüplerinden biri olan Qabala'nın Yasin için 3.5 milyon euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını dile getirdi..
 
'KAHRAMAN' FUTBOLCU
 
Yasin Öztekin'in Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının ardından, Gaziantepspor karşısında çevik kuvvet polisleri ile yaşadığı gol sevinci, Azerbaycan'da da büyük yankı uyandırmıştı. Azerbaycan medyası milli futbolcu için "Kahraman Futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.
 
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