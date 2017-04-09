Galatasaray 18 yaşındaki Yann Karamoh'un peşine düştü
Galatasaray, Fransa Lig 1 takımı Caen'de oynayan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Karamoh'u gündemine aldı.
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Bruma'yı sözleşmesini uzatmaması halinde satmayı planlayan sarı kırmızılılar, Portekizli yıldızın alternatifini Fransa'da buldu: Yann Karamoh.
Scout ekibinin önerdiği 18 yaşındaki oyuncu Caen'de 5 gol, 3 asist üretti. Sağ açık+forvet oynayan Karamoh için 'Bruma'dan daha potansiyelli' notu düşüldü.
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