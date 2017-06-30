Galatasaray'a 21 yaşındaki genç yetenek Oghenekaro Etebo önerildi

Nijerya'nın yeni yeteneklerinden sayılan 21 yaşındaki futbolcu Oghenekaro Etebo, Galatasaray'a önerildi.

Portekiz Ligi takımlarından Feirense'de forma giyen Etobo, ağırlıklı olarak sol kanatta oynasa da her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor. 2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan oyuncu, geçen sene Fenerbahçe'ye önerilmişti.

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Afrika basını, Oghenekaro Etebo ile Gençlerbirliği'nin de transfer hedefinde olduğunu kaydederken Manchester United, Arsenal, West Bromwich, Leicester City ve Lyon'un da sene içinde Etebo'yu izlediğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Portekiz'de Feirense formasıyla toplam 28 maça çıkan Etebo, 4 gol ve 3 asist kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi. (Sporx)