Galatasaray'a 3 sol bek birden! Bir tanesi Falcao'nun 'Kankası'

LEVENT GÜLTEKİN / ÖZEL HABER

Yaklaşık 1 ay Asamoah transferiyle uğraşan, fakat Juventus'un son dakika kararıyla resmen şok olan Galatasaray tüm hızıyla sol bek arayıslarına devam ediyor. Lionel Carole'ü Sevilla'ya göndererek o bölgeyi sağ ayaklı Linnes'e bırakan sarı kırmızılı yöneticiler bir an önce bu işi noktalamak isterken, Sportif Direktör Cenk Ergün'e bazı menajerlerin sol bek konusunda çeşitli oyuncuları önerdikleri belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde dikkat çekici bir performans ortaya koyan, hatta bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen Uğur Çiftçi yeniden gözden geçirilirken, Uğur'un yanı sıra Hamburg'da forma giyen Brezilyalı sol bek Douglas Santos ve son olarak Boca Juniors'ta oynayan yetenekli futbolcu Frank Fabra isimlerinin geçtiği öğrenildi.

Kolombiya Milli Takımı'nda da top koşturan Fabra, 2 sezondur Boca Juniors forması giyerken 1,4 milyon euro karşılığında Arjantin devine transfer olan 26 yaşındaki oyuncu icin 3,5 milyon euro isteniyor.

11 kez milli takıma seçilen Fabra 160 macta 8 gol attı.