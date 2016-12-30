Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'a Barcelonalı yıldız Vidal'den müjde

Aslan’ın sağ bek adaylarından Vidal’in Barcelona’dan ayrılması kesinlik kazandı. Marca gazetesi, Vidal’ın yerine 34 yaşındaki Srna’nın transfer edileceğini duyurdu.

  • 4
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1
  • 1
x

Cim Bom’a müjdeli haber... Galatasaray’ın sağ bek için düşündüğü adaylardan Aleix Vidal’in, kulübü Barcelona’dan ayrılması kesinleşti.
 
İspanyol gazetesi Marca’nın haberine göre Barça, Vidal’i gönderip yerine Shakhtar’ın 34 yaşındaki sağ beki Srna’yı transfer edecek.
 
27 yaşındaki Vidal için de gelen tüm teklifler değerlendirmeye alınacak. Sarı-Kırmızılılar süreci yakından takip ediyor. Bu transfer için birkaç menacere birden yetki verildiği ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmasının planlandığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi ayrıca Vidal’ın satın alma opsiyonunu da elde etmek istiyor ve bu konudaki girişimler devam ediyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım'dan emekliye promosyon müjdesi

Başbakan Yıldırım"dan emekliye promosyon müjdesi

Milli hücumbot FAC-55

Milli hücumbot FAC-55

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niyazi Acar'ın cenazesine katıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA