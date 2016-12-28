Galatasaray'a bir şok daha! Konyaspor maçında yoklar
Galatasaray'ın Tuzlaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı mücadele gergin dakikalara sahne olurken, sarı-kırmızılılar mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Galatasaray'da Aurelien Chedjou 56. dakikada doğrudan, Yasin Öztekin ise 61. dakikada 2. sarı kartını görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Kırmızı kart gördüğü için otomatik 1 maç ceza alan iki oyuncu da, bir sonraki müsabakada cezalı duruma düştü.
Aurelien Chedjou (muhtemelen Afrika Kupası'na gidecek) ve Yasin Öztekin, aranın ardından 2. yarının ilk maçı olan Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
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