Riekerink alacaklarının ödenmesi için Galatasaray'a dava açıyor

Sarı- Kırmızılılar’la 2 ay önce yollarını ayırmasına rağmen hala parasını alamayan Hollandalı teknik adamın, bu nedenle henüz İstanbul’dan ayrılmadığı bildirildi.

Cimbom’un başına geçtikten sonra Ataköy’de lüks bir daireye yerleşen ‘Riekerink Bey’in evinin kirasını bile ödeyemediği ifade edildi.

Görevde bulunduğu süre içinde bu sıkıntısını yönetime ileten Jan Olde Riekerink, 5 ay biriken kirasını ödemek için hesabına en azından 50 bin Euro yatırılmasını talep etti.

Ancak Özbek yönetimi bu isteğe de kayıtsız kalınca devreye Sneijder girdi. Vatandaşının maaşının yatırılmasını isteyen Sneijder, sonuç alamayınca sorunu kendisi çözdü.

İHTAR ÇEKTİ: PARAMI ÖDEYİN!

Yönetimin 7 aydır kendisini oyaladığını düşünen Jan Olde Riekerink’in, 900 bin Euro’luk ücretini tahsil edebilmek için dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Görevine son verildiği için herhangi bir ekstra tazminat hakkı da bulunmayan Hollandalı antrenörün, yıllık ücretinin bir an önce ödenmesini istediği ifade edildi.