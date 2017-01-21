Galatasaray'a Karabük çelmesi

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kardemir Karabükspor kazandı.

Galatasaray'ın golünü 15. dakikada Yasin Öztekin attı. Karabükspor, 31. dakikada Evgen Seleznyov ile eşitliği getirdi. 82. dakikada Serdar Deliktaş, Karabükspor'a galibiyeti getiren golü attı.

Galatasaray'da Hakan Balta, gördüğü ikinci sarı kart sonrası 85. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray, ligdeki 4. mağlubiyetini alarak 36 puanda kaldı. Karabükspor ise ligdeki 7. galibiyetini alarak 24 puana yükseldi. Galatasaray, gelecek hafta sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Karabükspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

GALATASARAY'DA DÖRT ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Atiker Konyaspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan Wesley Sneijder, sarı kart cezası nedeniyle Kardemir Karabükspor'a karşı forma giymedi. Sarı-kırmızılı ekipte Semih Kaya, Martin Linnes ile Eren Derdiyok ise yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Lukas Podolski, Ahmet Yılmaz Çalık, Armindo Bruma ve Yasin Öztekin, ilk 11'de sahaya çıktı.

Ayrıca Galatasaray'ın kadrosunda kart cezalısı Aurelien Chedjou'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş de yer almadı.

KARABÜKSPOR'DA TAM YEDİ EKSİK

Kardemir Karabükspor'da sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka, Olafur Ingi Skulason, Marius Silviu Alexe ve Ermin Zec'in yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko, kadroda yer alamadı.

Ev sahibi ekibin Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, geçen hafta oynadıkları Akhisar Belediyespor maçında sahaya sürdüğü kadroda biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Akhisar Belediyespor müsabakasında ilk 11'de mücadele eden ancak sakatlığı bulunan Zec ile Kokalovic'in yerine, İlhan Depe ve Dany karşılaşmada forma giydi.

FERNANDO MUSLERA, YİNE SAHNEDE!

Oldukça dengeli, tempolu ve mücadeleci bir şekilde başlayan maçta Karabükspor, Galatasaray karşısında ilk atakları yapan taraf oldu. 10. dakikada da gole çok yaklaşan Karabükspor, Fernando Muslera'ya takıldı. Sol kanatta topla buluşan Iasmin Latovlevici, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı, bu ortaya arka direkte iyi yükselen Kerim Zengin'in kafa vuruşu Fernando Muslera'da kaldı.

CÜNEYT ÇAKIR, YASİN'E SORDU, GOLÜ VERDİ!

Bu pozisyonun ardından arka arkaya orta sahada birçok top kaybı oldu. Bu şekilde giden oyunda farkı yaratan isim Selçuk İnan oldu. Selçuk İnan'ın havadan gönderdiği ara pası göğsüyle kontrol edip ceza sahası içerisine giren Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'den sıyrıldıktan sonra yerden düzgün bir vuruşla topu KDÇ Karabükspor ağları ile buluşturdu.

Golden sonra büyük bir tartışma çıktı. Cüneyt Çakır önce yardımcısına baktı, ardından Yasin Öztekin ile konuştuktansonra gol kararını verdi. Karabüksporlu futbolcular bu pozisyona itiraz ettiler ancak Çakır'ın gol kararı değişmedi.

BU KEZ DE PENALTI KARARINA İTİRAZLAR

Bu golden sonra Karabükspor'un baskısı artarken, Galatasaray kontraataklarla gol aramaya başladı. Karabükspor'un atakta olduğu, Galatasaray savunmasının ise pozisyon vermediği 15 dakikalık bölümün ardından Karabükspor penaltı kazandı.

Lionel Carole'ün ceza sahası içerisinde Evgen Seleznyov'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Karabükspor lehine penaltı kararı verdi. Bu kez Galatasaraylı futbolcular, Cüneyt Çakır'ın bu kararına itiraz ettiler. Ardından, kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Evgen Seleznyov, yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluşturdu ve yeni takımıyla ilk golünü atmuş oldu.

Golden sonra oyun, 0-0'daki şekline geri döndü ve iki takım da atak yapmaya çalıştı. Korakor oynanan ve mücadele düzeyi yüksek maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

GALATASARAY, 2. YARIYA ÖNDE BAŞLADI

Galatasaray'ın daha atak başladığı ikinci yarıda ilk tehlike de Selçuk İnan'ın serbest vuruşu sonrası geldi. Kalenin az farkla üstünden dışarı giden topta gol olmadı. Karabükspor'un daha geride kabullenmek zorunda kaldığı bölümde Galatasaray, oyunu yıktı ve pozisyon aramaya başladı.

Konuk takım Galatasaray'ın bu arayışları tehlikeli bir pozisyonu getirmedi. Final paslarında veya ceza sahası dışı şutlarla gol arayan Galatasaray'da Yasin Öztekin'in yerine Konyaspor maçının kahramanı Garry Rodrigues, 65'te oyuna girdi.

GALATASARAY GOLE YAKINKEN, KARABÜKSPOR ATTI!

Son 20 dakikaya girilirken Galatasaray, Karabükspor'u sahanın üçüncü bölgesine hapsetti. Galatasaray, gole yakın oynarken skorbordu değiştiren taraf Karabükspor oldu.

Ani gelişen atakta, sol kanattan Iasmin Latovlevici'nin yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar Deliktaş'ın kafa vuruşunda top Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluştu ve Karabükspor, 82. dakikada geriden gelip öne geçti.

HAKAN BALTA'YA KIRMIZI KART!

Bu golün ardından Galatasaray, tekrar oyunu yıktı ama Karabükspor'un ilk kontraatağında Hakan Balta, Serdar Deliktaş'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray, kalan dakikalarda beraberlik için son bir çaba gösterse de Karabükspor maçı kazanan taraf oldu.