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Galatasaray'a küfür eden 2 güvenlik görevlisi görevden alındı

Galatasaray - Göztepe maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksinde güvenlik görevlisi olarak çalışacak iki kişi, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibe küfür edince kovuldu.

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GALATASARAY'A KÜFÜR ETTİLER

Ali Sami Yen Spor Kompleksindeki mücadelede çalışacak olan iki güvenlik görevlisi sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a küfür ettiklerini bir paylaşımda bulundular.

Sarı-Kırmızılı ekip taraftarı sosyal medyada karşılaştıkları bu paylaşıma büyük tepki gösterdi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Güvenlik görevlilerinin bu paylaşımını binlerce kez paylaşıp, yöneticileri göreve çağıran Galatasaray taraftarının isteği gerçekleşti ve paylaşımı yapan güvenlikler görevden alındı.

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