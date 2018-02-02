Galatasaray'a PFDK şoku!

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki "saha olayları" nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü, PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.