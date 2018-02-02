Galatasaray'a PFDK şoku!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki "saha olayları" nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü, PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.
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