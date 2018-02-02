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Galatasaray'a PFDK şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

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TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki "saha olayları" nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü, PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.

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