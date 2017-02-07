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Galatasaray'a PFDK şoku! Hakem odasına...

Galatasaray kulübü ve Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

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TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: 

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi LEVENT NAZİFOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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