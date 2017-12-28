Galatasaray'da 120 milyon liralık tehdit

20 Ocak’ta göreve gelecek yönetimin, 10 gün içinde 120 milyon liralık ödeme yapma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle Duygun Yarsuvat geri adım attı, aday olmayacağını söyledi. Dursun Özbek’in sadece Mustafa Cengiz ile yarışacağı belirtildi.

Galatasaray’da 20 Ocak’ta yapılacak kongre için çalışmalar sürerken, başkan Dursun Özbek’in dikkat çektiği ancak ayrıntılarını vermediği tablo ortaya çıktı. Çünkü göreve gelecek olan yönetim, ocak ayı sonuna kadar yaklaşık 120 milyon liralık bir ödeme yapması gerekiyor.

Galatasaray Kulübü’nün 31 Ocak’ta UEFA’ya vereceği borçsuz kağıdı için 120 milyon lira ödeme zorunluluğu adaylığı düşünen isimler üzerinde büyük baskı oluşturdu. Galatasaray bu borçsuzluk kağıdını alamaması halinde UEFA’dan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı. Dursun Özbek’in en önemli vaatleri arasında bu paranın ödenmesinin yattığı dile getirildi.

Cim-Bom’da muhalefet yine hüsrana uğradı. Dursun Özbek’in karşısına güçlü bir isim çıkarmak için yoğun çaba harcayan isimler, eski başkan Duygun Yarsuvat’tan da istediğini bulamadı. Önceki gün Türk Telekom Stadı’nda başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen Yarsuvat, seçime girmeyeceğini söyledi. Yarsuvat’ın bu kararı almasında, 120 milyon liralık ödemenin büyük etkisi olduğu dile getirildi.

Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı kulüpte iki adaylı bir seçim ağırlık kazandı. Galatasaray’da başkan Dursun Özbek’in karşısına aday olarak çıkan tek isim Mustafa Cengiz... Cengiz’in adaylık için gerekli imzaları Divan Kurulu’na teslim ettiği vurgulandı.

Gözler listede

Başkan Dursun Özbek güçlü bir yönetim için kolları sıvarken, Ali Dürüst, Hakan Üstünberk ve Ali Gürsoy gibi isimleri ikna edemedi. Ancak Özbek, İnan Kıraç’ın desteğini arkasına almak için kızı İpek Kıraç ile dün bir araya geldi.

Galatasaray Başkanı Özbek’in güçlü bir ekip için kolları sıvadığı, oluşturulacak liste sonrasında görev dağılımının nasıl olacağı merak konusu oldu.

‘Mart ayında ibra etmeyeceğiz’

Galatasaray eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, seçim süreci ve Dursun Özbek ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özdoğan, olağanüstü seçimli genel kurulu protesto ederek başkan adayı olmadığını söyledi, “Mart ayındaki mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğiz” dedi. Eski başkan adayı, “Duygun Yarsuvat aday olmazsa bir daha Galatasaray’ı konuşmaması lazım” derken, “Seçim 4 aylık olmalı, aksi takdirde her türlü hukuki yollara başvuracağız. Galatasaray böyle gidemez” ifadesini kullandı.