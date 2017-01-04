Galatasaray'da 2 ayrýlýk KAP'a bildirildi

Galatasaray, Hamit Altýntop'un sözleþmesinin feshedildiðini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Hamit Altýntop'a sözleþme fesih tazminatý olarak 825 bin euro ödeyecek.

EMRAH BAÞSAN KÝRALIK GÖNDERÝLDÝ

Çaykur Rizespor'un kiralýk sözleþmesini feshederek Galatasaray'a geri gönderdiði Emrah Baþsan, Fortuna Sittard'a kiralandý.

Sarý-Kýrmýzýlýlar'dan Kamuyu Aydýnlatma Platformu'na yapýlan açýklamada; "Profesyonel futbolcumuz Emrah Baþsan'ýn 2016-2017 sezonu ikinci yarýsý için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaþmaya varýlmýþtýr.Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafýndan ödenecektir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur." ifadeleri kullanýldý.

HAMÝT ALTINTOP: "GELÝÞLER GÜZEL, AYRILIKLAR ZORDUR"

Hamit Altýntop ayrýlýðýn ardýndan, GSTV'de Deniz Gülen'in sorularýný yanýtladý.

Altýntop'un açýklamalarý þu þekilde:

Ýlk geldiðim günü hatýrlýyorum. Takýma Avusturya'da katýlmýþtým. Güzel bir gündü. Genelde geliþler çok güzel, eðlenceli, hareketli olur; ayrýlýklar da zor olur. Ýniþli çýkýþlý 4 buçuk sene geçirdim. Memnun kalabilir miyiz? Hayýr... Nedenleri belli. Sakatlýklar yýprattý, yordu. Sakatlýklardan dolayý takýmýn içinde kendimi kopuk hissettim. Bunu her hafta yaþamak beni ciddi þekilde yordu. Sonunda kulüpten rica ettim; onlar da anlayýþla yaklaþtýlar. Elbette ki bir burukluk var ama hayat devam ediyor. Futbola devam etmek istiyorum ama nerede olur; nasip kýsmet... Eski performansýmý yakalarým inþallah...

"ÝNSAN SONRADAN ALGILIYOR…"

Geçen seneki sakatlýktan sonra 'tekrar futbol oynayabilir miyim, oynayamaz mýyým' diye düþünüyordum. Bunu takým idmaný yaparak ve maçlara çýkarak öðrenebilirdik. Son 5 ayda idman kaçýrmadým; maçlarda da kadrodaydým. Ama oynama þansý bulamadým. Kupa maçlarýna çýktým. Bilinçaltýnda burayla tamamlamýþ gibiydim. Bunu insan sonradan algýlýyor. Böyle futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiðine inanýyorum. Ayaðýnýz kayýyor, topu durduramýyorsunuz, pas atamýyorsunuz, top yüzünüze çarpýyor, reaksiyon gösteremiyorsunuz... Bazý þeyleri sorgulamam gerektiðine inandým. Yönetim ile oturduk ve bir karar verdik. Her zaman açýk sözlü olduðumu biliyorlar. Sað olsunlar; çok netlerdi. Sakatlýk sonrasý bir þeye niyetlendik ama olmadý. Yine de bu kulübü yaþamak, tatmak, Arena'da maçlara çýkmak güzel anýlar olarak kalacak…

"ALNIM AÇIK…"

Ýlk sezonumda Avrupa'da çeyrek final oynadýk, o dönem içinde bulunduðumuz þartlara göre büyük baþarýydý. Aslýnda hedef farklýydý. Uzun vadeli Türkiye Ligi'ni domine etmek ve Avrupa'da baþarýnýn devamýnýn gelmesiydi. Sakatlandým; takýmla birlikte olamadým. 4. yýldýzda heyecanlý maçlara çýktýk. Hazýrlýk döneminde yine çok iyi bir hava yakalamýþtým, yine sakatlandým. Nasýl þampiyonluklar oluyorsa böyle þeyler de oluyor. Çok þey yazýldý çizildi ama ben her zaman bu formayý giydiðimde de; diðer takýmlarda oynadýðýmda da sorumluluðumu, haddimi ve ahlaki olarak ne gerektiðini bildim... Eksiklerimiz olduysa da herkes hakkýný helal etsin. Alným açýk...

"BU SEZON DAHA ÖNEMLÝ…"

Sezon baþýnda kendime inanýyordum. Bir yýl oynamamýþtým. Yönetimle açýk ve net konuþmuþtuk. Kalmak istediðimi ilettim. Kulübe sevgim ve saygým olduðunu, arkadaþlarýmý sevdiðimi, takýmýn yeniden ayaða kalkmasý için katkým olmasýný istedim. Oynarsam ödeme olacaktý... Kazandýðým para belli. Yine de 'iki dakika oynadý, bu kadar para kazandý' denildi. Alanya maçýnda 45 dakika oynama þansým oldu. Takým arkadaþlarýmý her zaman alýþtýrmaya çalýþtým. Puanlarý topladýk, bu önemliydi. Ýnþallah Galatasaray ikinci yarýda daha fazla puan toplar. Bu sezon daha önemli. Arkadaþlarým bunun farkýnda. Eksikler olabilir ama bu da yönetim bunu tamamlayacaktýr...

"DÝREKLER BENÝ YORDU"

Ýlk sezonumda direk simge haline gelmiþti. Bazen eðlenceli gibiydi ama bu beni o dönemde yormuþtu. Madrid'den gelip burada þampiyonluk yaþamak güzeldi. Ama þöyle bir gerçek var: Gol attýðýnýzda ayrý bir hava ve noktada olabiliyorsunuz. Hýrs yapmýþtým. Doðduðum þehirde, futbolu öðrendiðim statta gol atmak geçmiþe bakýldýðýnda güzel bir hikayeydi...

"HEDEFÝM DÜZENLÝ OYNAMAK"

Bundan sonra önemli olan 3-4 ay düzenli oynamak... Bir yýl sakattým. 5 ay fazla süre almadým. Ritmi yeniden yakalamam lazým. Mücadele ve rekabet ortamýnda daha farklý özgüven kazanabiliyorsunuz. Hedefim bu; inþallah hedefime ulaþýrsam ciddi þekilde geleceðimle ilgili düþüncelerim olacaktýr. Galatasaray Ailesi'ne tekrar teþekkür ediyorum.