Galatasaray'da 200 milyonluk kriz

Olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından üstü kapalı olarak mali yönden kendilerini zor günler beklediğini söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in dillendiremediği konu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda mevcut projelerin devam etmesi için 200 milyon liralık bir kefalete ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Cim-Bom’un 15 bin kişilik salon ve yapılacak diğer projelerini üstlenecek inşaat firmasının 200 milyon liralık kefalet istediği ortaya çıktı. Bu şahsi kefaleti vermeye hazır tek ismin, başkan Dursun Özbek olduğu öğrenildi.

Kulübe geçen 2 yılda yaklaşık 120 milyon lira kasa kolaylığı sağlayıp kefalet gösteren Özbek’in, Galatasaray için çok önem taşıyan bu projelerin hayata geçmesi için elini yine taşın altına sokmaya hazır olduğu bildirildi. Özbek’in, yeniden seçilmesi halinde inşaat firmasının istediği 200 milyon liralık kefalet için kendisi kefil göstereceği belirtildi. Başta eski başkan Duygun Yarsuvat olmak üzere bir çok ismin bu nedenle aday olmaktan vazgeçtiği bildirildi.

Kulüp ayrıca, futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak ve transfer taksitleriyle beraber diğer giderleri karşılamak için yaklaşık 120 milyon liralık bir kaynak bulmak durumunda... Özbek’in karşısına rakip olarak çıkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, şahsi kefalet ve bu ay sonunda yapılacak yüklü miktarda ödemeyle ilgili nasıl bir vaatte bulunacağı ise merakla bekleniyor. (Skorer)