Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi kart sınırı alarmı
Yarın Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Selçuk İnan, De Jong ve Eren Derdiyok kart sınırında.
Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 20.00’de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı-kart sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong’un bu maçta sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig’in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü TT Arena’da oynanacak Fenerabehçe derbisinde forma giyemeyecek.
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