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Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi kart sınırı alarmı

Yarın Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Selçuk İnan, De Jong ve Eren Derdiyok kart sınırında.

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Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında yarın saat 20.00’de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı-kart sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong’un bu maçta sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig’in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü TT Arena’da oynanacak Fenerabehçe derbisinde forma giyemeyecek.

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