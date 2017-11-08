Galatasaray'da 4 isimle yollar ayrılıyor

Sarı kırmızılılar, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel De Jong, Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile sezon sonunu beklemeden yollarını ayırmayı planlıyor. Ara transferde izlenecek politika ve transfer hedefleri için Tudor ile bir araya gelecek olan Başkan Dursun Özbek’in 4 futbolcunun durumunu da masaya yatırması bekleniyor.

Karar Igor Tudor’un

Başkan Özbek ve yönetimin, kadro dışı bırakılan ve U21 takımı ile antrenmanlara çıkan 4 futbolcu ile ocak ayında uzlaşarak sözleşmelerini feshetmek istediği öğrenildi. Özbek, Tudor’dan bir kez daha bu 4 futbolcu için “Şans vermeyi düşünmüyorum” yanıtını alırsa konuyu çözmek üzere harekete geçecek. Nigel De Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan’a anlaşmalı olarak sözleşmelerini feshetmek adına çağrıda bulunulacak ve Sportif Direktör Cenk Ergün, bu 4 oyuncunun menajerleri ile görüşecek.