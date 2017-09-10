Galatasaray'da 4.5 milyon euroluk zarar

Kadroda düşünülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan, elde kaldı. Transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan bu 4 oyuncunun kulübe bu sezonki maliyeti 4.5 milyon euro civarında...

Galatasaray'ın bu sezon için De Jong'a 2.5 milyon euro, Hakan Balta'ya 1 milyon 250 bin euro, Endoğan Adili'ye 250 bin euro ve Umut Gündoğan'a da 1 milyon 800 bin lira sözleşmeleri gereği garanti ücret ödemesi gerekiyor. (Fotomaç)