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Galatasaray'da 4.5 milyon euroluk zarar

Galatasaray kendine takım bulamayan dört oyuncuya 4.5 milyon euro ödeyecek.

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Kadroda düşünülmeyen Nigel de Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan, elde kaldı. Transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan bu 4 oyuncunun kulübe bu sezonki maliyeti 4.5 milyon euro civarında... 
 
Galatasaray'ın bu sezon için De Jong'a 2.5 milyon euro, Hakan Balta'ya 1 milyon 250 bin euro, Endoğan Adili'ye 250 bin euro ve Umut Gündoğan'a da 1 milyon 800 bin lira sözleşmeleri gereği garanti ücret ödemesi gerekiyor. (Fotomaç)

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