Galatasaray'da 5 futbolcuya kulüp aranıyor

Cimbom’da şimdi tersine transfer dönemi başladı. Yaz boyunca önemli transferler yapan ve kadrosunu neredeyse baştan aşağı değiştiren Galatasaray, bu gece yarısına kadar gidecekoyuncuların durumuna eğildi.

Sarı-kırmızılılar, İgor Tudor ve yönetimin kadroda düşünmediği De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan'a kulüp arıyor. Bazı görüşmeler olsa da şimdiye dek resmi bir hamle gerçekleşmemişti.

Bu beş futbolcunun toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon Euro. Yönetim, talibi çıkan futbolcuyu hemen gönderecek,isteyen kulüplere zorluk çıkartılmayacak. Aksi halde ise beş futbolcunun kontratları yarın feshedilecek.

G.Saray'ın amacı, Finansal fair-play kontrolünden çıkılmasına rağmen daha önce verilen 60 milyon Euro maaşsınırı sözüne sadık kaldıklarını UEFA'ya kanıtlayıp gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek.

TARIK PAÇAYI KURTARDI

İlk etapta kalmasına imkânsız gözüyle bakılan Tarık Çamdal, transfer gelişmeleri sonrası takımda tutuldu. Tecrübeli futbolcu, Asamoah'ın gelmemesi ve Carole'ün satılmasıyla en azından devre arasına kadar Galatasaray rotasyonunda kalmayı garantiledi.