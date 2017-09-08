Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da 5 futbolcuya kulüp aranıyor

Transferin son gününde elde kalan oyuncuları takımdan göndermek için yoğun çaba sarfeden Galatasaray'da Endoğan Adili, Donk, De Jong, Hakan Balta ve Umut Gündoğan'a 'kendinize kulüp bulun' denildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cimbom’da şimdi tersine transfer dönemi başladı. Yaz boyunca önemli transferler yapan ve kadrosunu neredeyse baştan aşağı değiştiren Galatasaray, bu gece yarısına kadar gidecekoyuncuların durumuna eğildi.

Sarı-kırmızılılar, İgor Tudor ve yönetimin kadroda düşünmediği De Jong, Hakan Balta, Ryan Donk, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan'a kulüp arıyor. Bazı görüşmeler olsa da şimdiye dek resmi bir hamle gerçekleşmemişti.

Bu beş futbolcunun toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon Euro. Yönetim, talibi çıkan futbolcuyu hemen gönderecek,isteyen kulüplere zorluk çıkartılmayacak. Aksi halde ise beş futbolcunun kontratları yarın feshedilecek.

G.Saray'ın amacı, Finansal fair-play kontrolünden çıkılmasına rağmen daha önce verilen 60 milyon Euro maaşsınırı sözüne sadık kaldıklarını UEFA'ya kanıtlayıp gelecekte yaşanabilecek sorunların önüne geçmek.

TARIK PAÇAYI KURTARDI

İlk etapta kalmasına imkânsız gözüyle bakılan Tarık Çamdal, transfer gelişmeleri sonrası takımda tutuldu. Tecrübeli futbolcu, Asamoah'ın gelmemesi ve Carole'ün satılmasıyla en azından devre arasına kadar Galatasaray rotasyonunda kalmayı garantiledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sırada insansız savaş jeti

Sırada insansız savaş jeti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Emine Erdoğan, Türkiye'den giden yardımları Arakanlı Müslümanlara iletti

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA