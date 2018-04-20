Galatasaray'da 6 isim yolcu!

TÜRKİYE Kupası’nda Akhisarspo’ a elenen Galatasaray’da fatura 6 isme kesildi. Yönetim, gereksiz yere kart görme alışkanlığını devam ettiren ve istikrarsız bir görüntü çizen Maicon’un yanı sıra özellikle taraftarların büyük tepki gösterdiği Iasmin Latovlevici ile birlikte Linnes, Tolga Ciğerci, Ahmet Çalık ve Yasin Öztekin’i gönderme kararı aldı. Bu futbolcularla sezon sonunda kesinlikle devam edilmeyecek ve menajerleriyle temasa geçilerek bu karar kendilerine tebliğ edilecek. Bu arada Tolga Ciğerci, Alanya maçı kadrosuna alınmadı.