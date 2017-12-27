Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak savaşı çıktı

Fatih Terim’in gelişinin ardından, şampiyonluklarda önemli rol üstlenen Abdurrahim Albayrak’ı da yönetime kazandırmak isteyen Dursun Özbek ile muhalefet sıkı bir yarış içine girdi. Özbek cephesi, aday olacağı söylenen Duygun Yarsuvat’ı vazgeçirmek için çalışıyor.

Galatasaray, en büyük sorunlar arasında gördüğü teknik direktör konusunu Fatih Terim gibi güçlü bir formülle çözdü, iş 20 Ocak’taki seçimli genel kurula geldi.

Kulislerde büyük hareketlilik yaşanırken, adaylar ve gruplar arasında Abdurrahim Albayrak savaşı çıktı. Terim’in gelişinden sonra ona en yakın isimlerden biri olan Albayrak’ı listesine almak isteyen başkan Dursun Özbek, beklemediği bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.

Seçim kozu

Çünkü şu an muhalefetin üzerinde hemfikir olduğu tek isim olarak ön plana çıkan Duygun Yarsuvat’ın da seçim kozları arasında Abdurrahim Albayrak yer alıyor. Üstelik Duygun Yarsuvat’ı ikna projesinde yer alan eski başkan ve yöneticiler de Abdurrahim Albayrak’a en yakın isimler arasında bulunuyor.

Bu durum, Özbek’in Albayrak hamlesini sonuçsuz bırakabilir. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı. Bu nedenle görünen o ki seçimin en önemli hamleleri arasında Abdurrahim Albayrak ismi geçiyor.

Ağır yaptırım

Galatasaray’da önceki gece kulübün eski yöneticilerinden Mete İkiz, Sedat Doğan ve Fatih Altaylı gibi isimler, Duygun Yarsuvat’a giderek ikna turlarına başladı. Yarsuvat, “Çalışmalara başlayın ve imzaları toplayın” diyerek öneriye yeşil ışık yaktı. Yarsuvat, kendisinin de finansman çalışmalarına başlayacağını aktardı.

Dursun Özbek cephesi ise bu gelişme üzerine harekete geçerek, Serdar Eder ve Ali Öğüdücü gibi isimleri Yarsuvat’a gönderdi. Eder ve Öğüdücü, “31 Ocak itibariyle ağır finansman yükümüz var. Bu yerine getirilmezse tekrar yaptırımlara maruz kalabiliriz” diye konuştu.

Galatasaray’da herkes şu an Yarsuvat’ın kararının netleşmesini bekliyor. Yarsuvat’ın kararının şekillenmesinden sonra listeler farklılaşabilir.

Adaylar için son üç gün

Olağanüstü seçimli genel kurula giden Galatasaray’da başkan adayları, ilgili belgeleri ve listelerini en geç 29 Aralık Cuma günü saat 18.00’e kadar Divan Kurulu’na teslim edecek.

Divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, “13-20 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen olağanüstü seçim genel kuruluna katılacak adayların, kulüp tüzüğünün 61. maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık Cuma günü saat 18.00’e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir” denildi.

Belirtilen zamana kadar listesini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağının vurgulandığı açıklamada, “İlgili tüzük maddesi uyarınca, tüzüğün 61. maddesinde şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini divan kurulu başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar” ifadesi kullanıldı.

(Milliyet)