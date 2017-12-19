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Galatasaray'da Adnan Öztürk, Dursun Özbek'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Galatasaray'da alınan olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından başkan adayları merakla bekleniyor. Camiada en çok merak edilen konu ise daha önce olağan genel kurulda aday olacağını açıklayan Adnan Öztürk'ün hamlesi.

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Sarı-kırmızılı takımda adeta kaos yaşanıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un geleceği için toplanan yönetim kurulundan hem Tudor ile ayrılık hem de 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Camiada gözler teknik direktör adaylarının yanı sıra bir anda başkanlık makamına çevrildi. Kulislerde, olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan Adnan Öztürk'ün başkanlık için adaylığını koyacağı konuşuluyor. Öztürk'ün mevcut Başkan Dursun Özbek'in ilk rakibi olmasına büyük bir olasılık gözüyle bakılıyor.

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