Galatasaray'da Arda Turan heyecanı

Avrupa'nın üst düzey liglerinde transfer sezonu kapandı. Türkiye'de ise 8 Eylül'e kadar devam ediyor. Transfer çalışmalarına devam eden Cim Bom'da en kritik gündem maddelerinden biri de Arda...

Barcelona, 30 yaşındaki futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Katalan devinde forma giyme şansı kalmayan milli oyuncu da yuvaya dönmeyi çok istiyor. Barcelona, normalde Arda'yı bonservisiyle vermeyi düşünürken, Galatasaray'ın kiralama teklifine sıcak bakmamıştı. Ancak İspanyol devinin de elinde tek alternatif Galatasaray kaldığı için, yöneticiler bu işin mutlaka gerçekleşeceğini düşünüyor.

TEK TÜRK O OLABİLİR

Arda, Galatasaray'a dönmesi halinde kaptanlık pazubandını koluna takacak. Sol çizgide görev yapması beklenen Arda Turan, Tolga'nın da kulübeye geçecek olması sebebiyle Cim Bom'un ilk 11'indeki tek Türk oyuncu olabilir. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği de gelen haberler arasında yer alıyor