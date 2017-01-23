Aurelien Chedjou'ya af çıkıyor
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou'ya af çıkıyor.
- Akşam
Galatasaray'da Erzincan maçında Semih sakat, Hakan Balta cezalı. Tek stoper Ahmet Çalık kaldı. Akhisar maçında Ahmet cezalı, Semih'in de tedavisi yetişmiyor. Hakan Balta tek kalıyor. Chedjou'ya bu yüzden af çıkıyor.
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