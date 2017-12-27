Galatasaray'da Bizans oyunları! 'Senin döneminde paraları kim veriyordu?'

Galatasaray’da başkanlık seçimlerine az bir süre kala ortaya atılan Duygun Yarsvuat iddiası bir anda kafaları karıştırdı. Fatih Altaylı, Sedat Doğan, Mete İkiz, Burak Elmas gibi isimlerin Yarsuvat’ı aday olma konusunda baskı altına aldığı belirtilirken 80 yaşındaki eski başkanın düşünmek için süre istediği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK İKİNCİ BAŞKANKEN BU PARALARI KENDİSİ ÖDÜYORDU

Duygun Yarsuvat yönetiminde ikinci başkanlık yapan Dursun Özbek’in, Yarsuvat’ın yeniden başkanlık için ön plana çıkmayacağını düşünüyor. Göreve gelir gelmez futbolcu ve personel maaşlarının 30-40 milyon euro’ları bulması ve bu paranın Yarsuvat’ta olmadığını bilen Özbek’in ekonomik açıdan elinin güçlü olduğu belirtilirken, Duygun Yarsuvat başkanlığında bu tip ödemeleri Dursun Özbek’in kendi cebinden karşıladığı, hatta o dönem 22 milyon Euro civarında bir parayı futbolculara dağıttığı biliniyor.

SIRF DURSUN ÖZBEK'E RAKİP OLSUN DİYE DUYGUN YARSUVAT'I KULLANIYORLAR İDDİASI

Dursun Özbek’e cephe alan Altaylı, Doğan, Elmas ve İkiz’in Duygun Yarsuvat’ı tabiri caizse ‘kullandığı’ düşünülürken, camia içerisinden Yarsuvat için ‘ Diyelim ki başkan 30-40 milyon civarında olan futbolcu – personel paralarını ödeyecek parayı buldu ve krizi aştı, peki Duygun Yarsuvat Mayıs’ta neden yeniden seçime gitsin? 4 ay sonra seçime gidecek olan bir başkan maddi olarak elini değil, bütün vücudunu taşın altına neden soksun?’ yorumlarının yapıldığı öğrenildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DÜŞÜNÜLMÜYOR

Öte yandan Abdurrahim Albayrak’ı listesine almak için girişimlere başladığı iddia edilen Dursun Özbek’in şu anda böyle bir düşüncesinin olmadığı anlaşıldı.