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Bruma cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın yıldız ismi Bruma Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında zirve takibini sürdüren Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u farklı mağlup ederken Bruma'dan gelen haberle üzüldü.

Galatasaray'ın en etkili isimlerinden olan Bruma,  Carlos Garcia'ya yaptığı hareket sonucu karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bruma 15 Ocak'ta oynanacak olan Atiker Konyaspor mücadelesinde oynayamayacak.

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