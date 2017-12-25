Galatasaray'da Bucaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Garry Rodrigues katılmadı.

Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta görev alan futbolculardan Jason Denayer, Martin Linnes, Serdar Aziz ve Yasin Öztekin ile Nigel de Jong ve Hakan Balta, antrenmanda ayak tenisi oynadı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.

AA