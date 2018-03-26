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Galatasaray'da büyük temizlik

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.

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Süper Lig’de şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray’da yeni sezonun kadrosunu oluşturma çabaları da şimdiden başladı. Başkan Mustafa Cengiz’le sık sık bir araya gelen Fatih Terim’in sezon bitiminde büyük bir temizlik harekatı yapmaya hazırlandığı ve gidecek isimleri belirlediği ortaya çıktı.

Fatih Terim’in göreve geldikten sonra takıma dönmesine onay verdiği Hakan Balta başta olmak üzere sezon başı Igor Tudor’un isteğiyle transfer edilen Iasmin Latovlevici, kaleci Cedric Carrasso’nun yanı sıra Eray İşcan, Umut Gündoğan ve Koray Günter’in gönderilmesi yönünde rapor verdiği öğrenildi.

Terim’in devre arası geri çağırdığı Ryan Donk konusundaki kararını ise ligin bitiminde vereceği kaydedildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, göndereceği oyuncularla hem maddi olarak tasarruf etmeyi, hem de kadro şişkinliğini gidermeyi planlıyor.

Terim, yeni sezon için 1’i kaleci, 1’i golcü olmak üzere 4 oyuncu alacak.

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