Semih Kaya'da birinci derece zorlanma tespit edildi
Galatasaray'ın milli defans oyuncusu Semih Kaya'da Konyaspor maçından sonra birinci derece zorlanma olduğu ortaya çıktı.
- AA
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Semih Kaya'nın, sağ üst adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi.
SEMİH KAYA ELAZIĞSPOR MAÇINDA YOK
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine başlanan Semih'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile oynanacak maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi. Savunma oyuncusunun, Süper Lig'de 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı kaydedildi.
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