Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi mücadelesinde 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklara başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı, pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kaleli geçiş oyunu yapıldığı belirtildi.     

Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.     

Selçuk İnan'a başsağlığı mesajı     

Galatasaray Kulübü, futbol takımı kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Mehmet Selami Kardaş'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.     

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş'ın vefat haberini üzüntüyle almış bulunmaktayız. Kaptanımız Selçuk ve eşi Cemre başta olmak üzere merhumun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.     

Açıklamada ayrıca merhumun, Zincirlikuyu Camisi'nde yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Orduların hava güçleri!

Orduların hava güçleri!

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA