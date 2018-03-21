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Galatasaray'da dev Fatih Terim operasyonu!

Göztepe maçıyla Galatasaray'daki görevine start veren Fatih Terim, sezon sonunda tam 9 futbolcuyla yollarını ayıracak.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
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Şu anda Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve Trabzonspor maçıyla beraber kritik bir sürece girmeye hazırlanan Galatasaray’da deneyimli teknik adam Fatih Terim’in milli maçlar arasını da değerlendirerek yardımcılarıyla birlikte detaylıca toplantı yaptığı, bazı futbolcular hakkında geniş bir rapor hazırladığı öğrenildi.

TERİM, LİGİN SONUNA KADAR BU 4 FUTBOLCUDAN NE ALIRSA KÂR!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve yakın bir süre içerisinde Milano’ya çıkarma yapan Fatih Terim’in takım içerisinde birçok futbolcudan yeterli katkıyı alamadığı belirtlirken, 'İmpratorun' özellikle Belhanda, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci’de hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi. Göztepe maçıyla birlikte göreve başlayan ve hemen hemen her 90 dakika sonrasında ‘Elimizdeki oyuncuların performanslarını yukarıya çıkarmamız lazım' açıklamasını yapan Fatih Terim’in bu dört oyucunun akıbetini sezon sonuna bıraktığı bildirilirken, Terim’in şampiyonluk yolundaki takımda herhangi bir sorunun çıkmaması ve ahengin bozulmaması için şimdilik durumu idare ettiği anlaşıldı.

İşte ligin 17. haftasında göreve başlayan Fatih Terim'in 4 futbolcudan aldığı katkı...

Selçuk İnan: Görev aldığı süre 580 dakika gol yok asist yok

Belhanda: Görev aldığı süre 595 dakika 2 asist (5-0'lık Bursaspor maçında 4.golün asisti, Antalyaspor maçında 3. golün asisti)

Tolga Ciğerci: Görev aldığı süre 308 dakika gol yok asist yok

Yasin Öztekin: Görev aldığı süre 358 dakika 1 gol asist yok

FATİH TERİM NAGATOMO GELİNCE LATO'YU DA KESTİ

Ayrıca Fatih Terim; Tarık Çamdal, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Koray Günter gibi futbolculardan sadece Çalık'a 6 dakika şans verdi, diğer oyuncuları ligde hiç kullanmadı.

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