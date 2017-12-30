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Galatasaray'da Dursun Özbek'e muhalif üyeler seçime katılmayacak

Galatasaray’da yaklaşan seçim öncesi çarpıcı bir iddia dikkat çekti.

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Sürpriz bir şekilde erken seçim kararının alındığı Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor... Takvim'in haberine göre 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurula kısa bir süre kala muhalefetin önemli isimleri ses getirecek bir plan hazırlığında.

Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek'in 'baskın seçim' yaptığını düşünen muhalif üyeler, seçime katılmayarak genel kurulu protesto etmeyi düşünüyor.

Tarihe geçebilir

Eğer bu plan hayata geçerse, kulüp tarihinin en az katılımlı seçimi yaşanabilir... Muhalif üyelerin ayrıca, mart ayındaki mali genel kurulda Özbek ve yönetimi ibra etmemeyi planladığı da ifade ediliyor.

Özkan Olcay yeniden

Öte yandan adaylıklarıın açıklayan Özbek ve Mustafa Cengiz yönetim listelerini Divan Kurulu'na verdi. Özbek, Özkan Olcay'ı birkez daha listesine dahil etti.

Abdürrahim Albayrak’ın kararı

Dün Galatasaray kulislerinde çok hareketli dakikalar yaşandı. Eski yönetici Abdürrahim Albayrak sabah saatlerinde Özbek'in listesine girmeyi kabul etti. Fakat öğlene doğru bu kararından vazgeçti. 

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