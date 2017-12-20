Galatasaray'da Dursun Özbek'e onur ödülü
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, onur ödülü almak adına memleketi Giresun'a gitti.
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek '1.Onur Ödülleri! törenine katılacak. Dursun Özbek dışında, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve UEFA Onursal Başkanı Şenes Erzik de törende olacak.
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