Galatasaray'da düzenli forma şansı bulamayan futbolcuların toplam maliyeti 15 milyon euro

TÜRKİYE Kupası’nda Akhisar’a 2-0 kaybederek elenen G.Saray’da maç sonu Fatih Terim’in açıklamaları çok konuşulmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Fazla forma giymeyen arkadaşların bize yardımı dokunur mu diye düşündük ama olmadı. Hayal kırıklığına uğradım. Mayıs ve haziranda gereken yapılacak” dedi. Bunun üzerine hem Akhisar kadrosunda bulunanlar hem de sahada görülmeyenlerin aldığı yıllık ücretler merak uyandırdı. Bu futbolcuların birçoğunun mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak. Yani artık son demleri.

UZATILMAYACAK

Ayrıca kiraya verilenler de var. Ancak şu anda kadroda bulunanların takıma maliyeti 15 milyon euroyu buluyor. Bu futbolcular, garanti ücretlerinin yanında maç başı da kazanıyor. Bu paranın Türk Lirası’nda karşılığı ise 75 milyon! Fatih Terim, sezon sonunda boşa çıkacak isimlerin tamamıyla mukavele yenilenmesini istemiyor. Mukavelesi sürenler de satılabilir.

(Akşam)