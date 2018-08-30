Galatasaray'da Efe Güven dönemi
Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımında, başantrenörlük görevine Efe Güven getirildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da başantrenörlük görevine Efe Güven getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sırp başantrenör Marina Maljkovic'ten boşalan göreve, 2016 yılından bu yana Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Efe Güven'in getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Efe Güven'in yardımcı antrenörlüğünü ise kadın basketbolunun sembol isimlerinden Nevriye Yılmaz'ın yapacağı kaydedildi.
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