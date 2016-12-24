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Galatasaray'da Emir Preldzic 6-8 hafta yok

Galatasaray Odeabank'ýn Anadolu Efes'e kaybettiði maçta sakatlanan Emir Preldzic'ten kötü haber geldi.

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Perþembe akþamý Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i aðýrlayan ve mücadelen 86-76 maðlup olan Galatasaray, Euroleague'deki 10. maðlubiyeti anlýrken, Sarý Kýrmýzýlýlar'da maç içinde Cedi Osman'la yaþadýðý iki mücadelede sakatlanan Emir Preldzic, oyuna devam edememiþti. 
 
Eurohoops'ta yer alan habere göre; sezon baþý kadroya dahil edilen Emir, 6 ilâ 8 hafta parkelerden uzak kalacak. 29 yaþýndaki oyuncu Türkiye Ligi'nde5.9 sayý, 2.7 rebaunt, 2.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamasýyla oynuyor.  

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