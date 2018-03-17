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Galatasaray'da Eray İşcan ameliyat oldu!

Galatasaray'ın kalecisi Eray İşcan, dizinden ve burnundan ameliyat edildi.

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Galatasaray'ın kalecisi Eray İşcan, dizinden ve burnundan ameliyat edildi.
 
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında kalecinin sağlık durumu hakkında şu bilgiler paylaşıldı: "Oyuncumuz Eray İşcan bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir diz artroskopisi ameliyatı geçirmiştir, oyuncumuza aynı seansta Yrd. Doç. Dr. Muhammed Pamukçu tarafından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak amaçlı bir ameliyat daha yapılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." 

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