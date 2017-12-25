Galatasaray'da Fernando Reges'in yan iç bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi
Galatasaray'da Fernando'nun sağ iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildiği açıklandı.
Sarı kırmızılı takımın Göztepe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada sakatlanan Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildi.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce bugün MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilmeyecek. Kamp dönemine kadar tedavisi sürecek" dedi.
Yıldız futbolcunun tedavisinin yaklaşık 4 hafta süreceği ve Fernando'nun ikinci yarının ikinci haftasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.
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