Galatasaray'da Fernando Reges'in yan iç bağlarında ileri derecede yırtık tespit edildi

Sarı kırmızılı takımın Göztepe'yi 3-1 yendiği karşılaşmada sakatlanan Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce bugün MR'ı çekilen Brezilyalı futbolcuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Fernando'nun iç yan bağlarında yırtık tespit edildi. Ameliyat edilmeyecek. Kamp dönemine kadar tedavisi sürecek" dedi.

Yıldız futbolcunun tedavisinin yaklaşık 4 hafta süreceği ve Fernando'nun ikinci yarının ikinci haftasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.