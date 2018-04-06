Galatasaray'da Garry Rodrigues'in alternatifi Amin Younes

Garry Rodrigues’in sezon sonundan takımdan ayrılması ihtimaline karşılık alternatif arayışlarına giren Galatasaray’da yeni bir isim gündeme geldi: Amin Younes…

İTALYAN MAFYASI DEVREYE GİRDİ İDDİALARI

Devre arası transfer döneminde Napoli ile anlaşma sağlayan fakat sonrasında İtalyan mafyasının transfere el attığı iddiaları sonrasında İtalyan ekibine transferi yatan Amin Younes ile Galatasaray yakından ilgileniyor.

ALMANYA'DA İSTİKRAR SORUNU YAŞADI

Almanya’da Borussia Mönchengladbach ve Kaiserslautern formaları giyen genç yıldız, Almanya’da istikrar sorunu yaşadı ve Hollanda devi Ajax'a transfer oldu.

Ajax’ın sezon ortasında U21 takımına gönderdiği Amin Younes’i cazip kılan nedenlerin başında ise 24 yaşındaki futbolcunun Mayıs ayı itibariyle sözleşmesinin bitiyor olması…

Geçtiğimiz sezon Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmasında büyük pay sahibi olan Amin Younes, 48 maçta 7 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

Younes, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 18 resmi müsabakada ise 3 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.

ALTERNATİF LİSTESİ DE HAZIR

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncuyu bonservissiz kadroya katmanın planlarını yapan Galatasaray’ın alternatif listesinde Brandley Kuwas ve Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) bulunuyor.

(Aksam)