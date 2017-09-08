Galatasaray'da Hakan Balta kadroya alındı Donk bir yere gönderilmedi
Transfer sezonu boyunca satışı gündeme gelen Hakan Balta ve Ryan Donk son bir kararla takımda tutuldu.
Galatasaray'da transferin bitmesine kısa bir süre kala iki önemli konuda sıcak gelişme yaşandı.
Hakan Balta'ya af
Sezon başında kadro dışı kalan Hakan Balta konusunda ise af olasılığı güçlendi. Futbol Direktörü Cenk Ergün tecrübeli futbolcunun durumunu değerlendireceklerini söyledi. Hakan Balta oynamasa bile 1 milyon 250 bin euro alacak.
Donk teklifi kabul etmedi
Donk, Akhisar'dan sonra Göztepe'nin de teklifini kabul etmedi. Hollandalı fubolcu sarı-kırmızılı takımla beraber antrenmanlara çıkmaya devam edecek.
(Milliyet)
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