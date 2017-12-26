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Galatasaray'da ikinci Wesley Sneijder dönemi...

Göztepe galibiyetiyle yeni bir sayfa açan san-kırmızılılar, artık transfer girişimlerine hız verecek. Terim'in Galatasaray'a dönmesinin ardından bomba bir iddia ortaya atıldı...

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İmparator'un yuvaya dönmesinin ardından Cimbom'da gözler sürpriz bir şekilde Wesley Sneijder'a çevrildi. İgor Tudor ile ters düşen ve Cimbom'dan ayrılarak Nice'e transfer olan HollandalI futbolcu, yeni kulübünde istediği ortamı bulamadı. Son haftalarda kadroya bile giremeyen Sneijder'ın ismi, G.Saray ile anılmaya başladı. 

YOLLAR AYRILIYOR 

Fransızların devre arasında 33 yaşındaki yıldız isim ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. İddialara göre Teknik Direktör Fatih Terim, Belhanda'nın 10 numara pozisyonundaki performansını beğenmedi ve Wesley Sneijder'in durumunun araştırılmasını istedi. Böyle bir durumda G.Saray yönetimi, HollandalI futbolcuyla 1.5 yıllığına sözleşme önerecek. Terim'in dönüşü ile san-kırmızılılara sıcak bakması beklenen Wesley, bu sezon Nice'te 8 maça çıktı ve sadece 1 asist yaptı.

(Açık Mert Korkusuz)

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