Chedjou Galatasaray'dan ayrılmak için gün sayıyor
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou, Fransa Ligi'ne geri dönüyor.
Haziranda G.Saray ile sözleşmesi sona erecek olan Aurelien Chedjou, Fransa'ya geri dönmeye hazırlanıyor.
Süper Lig'den Antalya ve Trabzon gibi takımların ilgisine karşın uzun yıllar ter döktüğü Ligue 1'e dönmeye hazırlanan Kamerunlu yıldızla en ciddi ilgilenen takım Marsilya.
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