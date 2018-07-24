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Galatasaray'da istifa eden Murat Ece'nin yerine Kaan Kançal göreve getirildi

Galatasaray'da istifa eden başkan yardımcısı Murat Ece'nin yerine Kaan Kançal göreve getirildi.

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Galatasaray'da istifa eden başkan yardımcısı Murat Ece'nin yerine Kaan Kançal göreve getirilirken, Kançal'dan boşalan Genel Sekreterlik görevine ise Yönetim Kurulu Üyesi İlber Aydemir getirildi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Ece’nin istifasıyla boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Kaan Kançal'ın, boşalan Genel Sekreterlik görevine Sayın İlber Aydemir’in getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Murat Ece’ye görev yaptığı süre boyunca Kulübümüze olan katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz"

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