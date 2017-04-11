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Galatasaray'da istifa sesleri

Dün akşam Başakşehir karşısında resmen bozguna uğrayan Galatasaray'da yönetim ve başkan Dursun Özbek istifaya davet edildi.

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Galatasaray’da Riekerink gitti ama “istifa” sesleri dinmedi. Teknik direktör Tudor’un gelişi sonrasında biraz olsun durulan aleyhte tezahüratlar, dünkü Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla yeniden ortaya çıktı.

Güçlü rakibi karşısında bir galibiyet bulup, ikincilik şansını artırmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, takımlarının farklı yenilgisi nedeniyle özellikle yönetimi hedefe oturttu. Konuk tribün koltuklarında oturan Galatasaray taraftarları, Dursun Özbek ve arkadaşlarına tepki göstererek, “Yönetim istifa” diye tempo tuttu.

Futbolculara da bu tepkilerini ortaya koyan sarı-kırmızılılar, “Formayı çıkarın çıplak oynayın” diyerek tezahürat yaptı. Galatasaray taraftarı ayrıca Semih Kaya’yı da protesto etti. Özellikle ilk golde hatası bulunan oyuncuya tepki veren Cim-Bom tribünleri, 67. dakikada oyundan çıkan Semih’i yuhalayarak kenara gönderdi. Sarı-kırmızılı futbolcu tepki vermeden kenara gelirken, sahaya Podolski girdi.

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