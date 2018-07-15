Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da kaleci transferi rafa kalktı

Fernando Muslera’nın yedeği olarak yerli bir yedek kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi rafa kaldırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fernando Muslera’nın yedeği olarak yerli bir yedek kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi rafa kaldırdı. Sarı-Kırmızılılar’da Wil ile oynanan maçta ilk 11’de başlayan İsmail Çipe, gösterdiği performans ile göz doldurdu.
 
Karşılaşma boyunca 4 kritik kurtarışa imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör Fatih Terim’i etkiledi.
 
Fatih hoca, PSV ve Sevilla ile oynanacak maçlarda İsmail’in performansına bakacak ve kaleci transferine öyle karar verecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kırmızı ışıkta eşinin boşandığı kişinin baltalı bıçaklı saldırısına uğradı

Kırmızı ışıkta eşinin boşandığı kişinin baltalı bıçaklı saldırısına uğradı

15 Temmuz Şehitlerimiz

15 Temmuz Şehitlerimiz

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA