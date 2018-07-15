Galatasaray'da kaleci transferi rafa kalktı
Fernando Muslera’nın yedeği olarak yerli bir yedek kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi rafa kaldırdı.
Fernando Muslera’nın yedeği olarak yerli bir yedek kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi rafa kaldırdı. Sarı-Kırmızılılar’da Wil ile oynanan maçta ilk 11’de başlayan İsmail Çipe, gösterdiği performans ile göz doldurdu.
Karşılaşma boyunca 4 kritik kurtarışa imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör Fatih Terim’i etkiledi.
Fatih hoca, PSV ve Sevilla ile oynanacak maçlarda İsmail’in performansına bakacak ve kaleci transferine öyle karar verecek.
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