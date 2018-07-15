Galatasaray'da kaleci transferi rafa kalktı

Fernando Muslera’nın yedeği olarak yerli bir yedek kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferi rafa kaldırdı. Sarı-Kırmızılılar’da Wil ile oynanan maçta ilk 11’de başlayan İsmail Çipe, gösterdiği performans ile göz doldurdu.

Karşılaşma boyunca 4 kritik kurtarışa imza atan 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör Fatih Terim’i etkiledi.

Fatih hoca, PSV ve Sevilla ile oynanacak maçlarda İsmail’in performansına bakacak ve kaleci transferine öyle karar verecek.